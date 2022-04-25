Офис Зеленского: «Есть плохие новости для России»
После вчерашней встречи министров обороны на базе США в Рамштайне (Германия) поставки оружия Украине будут ускорены, написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины. Что ж, после вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира есть очень плохие новости для России. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия - Украина существенно усиливается", - отметил Подоляк.