Турция установила радары у Босфора для обнаружения плавучих мин

Турция установила специальные радары у входа в пролив Босфор для обнаружения плавучих мин, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам прошедших в Германии консультаций об оказании Западом военной помощи Киеву.

"Мы внимательно наблюдаем за Босфором. Чтобы не сталкиваться с сюрпризами на входе и выходе из него, мы приняли дополнительные меры, установили радары. В настоящее время мы можем спокойно сказать, что проблем с судоходством в Босфоре нет", - цитирует его ТАСС.