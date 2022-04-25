Российские военные уничтожили крупную партию оружия от США и Евросоюза для Украины
Российские войска уничтожили "Калибрами" в Запорожье ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск", - цитирует Конашенкова ТАСС.