Украинские военные сбили российский высокоточный ударный беспилотный летательный аппарат "Куб-БЛА", сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Но именно такой "аналоговнет" успешно вчера "дезориентировали" специалисты радиоэлектронной борьбы и несколькими точными выстрелами из стрелкового оружия сбили пехотинцы в Луганской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА такого типа был представлен на международной выставке вооружения в 2019 году, а в марте 2022 года в Киевской области российские военные впервые осуществили боевое применение данного беспилотника.