В Баку мужчина искалечил годовалого сына. Возбуждено уголовное дело

В Баку мужчина нанес тяжелые травмы годовалому сыну. В пресс-службе МВД сообщили haqqin.az, что в отдел полиции поступила информация о том, что 30-летний Самир Агакеримов выбросил своего годовалого сына из дома на улицу. Ребенок был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий С.Агакеримов был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 126.2.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью, в том числе с сильными страданиями для потерпевшего или по найму, а равно в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).