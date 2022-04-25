Иран может создать ядерное оружие в ближайшие недели. США обеспокоены

Администрация США обеспокоена тем фактом, что Иран может создать ядерное оружие уже в ближайшие две недели, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Да, это определенно беспокоит нас. Я бы сказала, что мы возвращаемся назад в период до иранской ядерной сделки, которая жестко ограничивала ядерную программу Ирана, она контролировалась международными инспекторами», — заявила Псаки, отвечая на вопрос, беспокоят ли Белый дом расчеты некоторых специалистов, что в течение уже двух недель Иран может создать ядерное оружие.

По ее словам, со времен отказа от участия США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) при экс-президенте Дональде Трампе Иран быстро ускорил свою ядерную программу и сократил сотрудничество с международными инспекторами.