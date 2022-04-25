В Баку проходят переговоры глав МИД Азербайджана и Грузии ФОТО; ВИДЕО

В Баку 27 апреля проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его грузинского коллеги Ильи Дарчиашвили, говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.