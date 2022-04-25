В Баку проходят переговоры глав МИД Азербайджана и Грузии ФОТО; ВИДЕО
В Баку 27 апреля проходит встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его грузинского коллеги Ильи Дарчиашвили, говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.
Nazir Ceyhun Bayramov #Azərbaycan/a rəsmi səfəri çərçivəsində #Gürcüstan xarici işlər naziri İliya Darçiaşvilini salamlayır.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 27, 2022
FM of the Republic of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun welcoming Minister of Foreign Affairs of #Georgia @Iliadarch within his official visit to 🇦🇿. pic.twitter.com/kbx4oFLCcn