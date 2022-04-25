Еврокомиссия: «Газпром» шантажирует Европу, готовим ответ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов к приостановке поставок российского газа и назвала решение «Газпрома» о приостановке поставок в Болгарию и Польшу «попыткой России шантажировать газом», передает «Ъ».

«Мы готовим скоординированный ответ ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы едины и солидарны с пострадавшими государствами», - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Она отметила, что страны ЕС разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств именно для такого сценария.

«Сейчас проходит заседание координационной группы по газу. Мы планируем наш скоординированный ответ ЕС и также продолжим работу с международными партнерами, чтобы обеспечить альтернативные потоки», – написала глава Еврокомиссии.

Напомним, что ранее сегодня «Газпром» остановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG, которые отказались платить за российский газ рублями.