В Турции надеются на встречу Путина и Зеленского в ближайшие дни
Турция надеется, что, возможно, в ближайшие дни президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся собраться вместе по предложению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.
“Мы надеемся, что, несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни, возможно, с предложениями нашего президента, удастся сойтись двум лидерам. Как Турция, мы продолжаем вносить свой вклад во все, что необходимо сделать, включая посредничество, чтобы гуманитарная ситуация, которая становится все хуже и хуже, не ухудшалась, и прекращение огня было достигнуто как можно скорее", - цитирует Акара РИА Новости.