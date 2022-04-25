«Могильщику Баку» сократили тюремный срок

Бакинский Апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана Закира Султанова.

Как стало известно haqqin.az, решением суда срок ареста Султанова сокращен до 5 лет 6 месяцев.

Отметим, что решением Бакинского суда по тяжким преступлениям в январе этого года Закир Султанов был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Закир Султанов был задержан в мае 2020 года во время операции, проведенной Службой государственной безопасности, по обвинению в присвоении бюджетных денег, выделенных на охрану и реконструкцию культурных и исторических памятников. На протяжении долгих лет haqqin.az писал о коррупционной деятельности З.Султанова, в частности о его роли в уничтожении архитектурных зданий в старом Баку. З.Султанов, вступая в сговор с высокопоставленными чиновниками и главами исполнительной власти, выводил из реестра архитектурные здания, находящиеся под охраной государства, уникальные строения, которые затем шли под снос и возведение новостроек.