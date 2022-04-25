«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Азербайджан
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Азербайджан, Казахстан, Армению и Узбекистан до 29 октября». Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика, не уточняя причин.
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Азербайджан, Казахстан, Армению и Узбекистан до 29 октября». Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика, не уточняя причин.
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