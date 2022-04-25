В Украине рассказали, сколько Россия потеряла военных за 62 дня войны
Общие боевые потери личного состава России составляют около 22 400 человек.
Как сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины, с 24 февраля российская сторона потеряла 939 танка, 2 342 боевых бронированных машин, 421 артиллерийских систем, 185 самолетов и 155 вертолетов, а также 149 РСЗО, 71 средств ПВО, 1 666 единиц автомобильной техники, 8 кораблей/катеров, 76 цистерн с ГСМ, 207 БПЛА оперативно-тактического уровня.
Кроме того 31 единиц специальной техники, 4 пусковые установки ОТРК/ТРК.