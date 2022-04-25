Государственная служба пожарного надзора и Государственная противопожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям по условному сигналу тревоги провели учения по оценке условий эксплуатации пожарной техники в жилом доме, расположенном в Ясамальском районе Баку.

В пресс-службе МЧС рассказали, что в ходе учениий было установлено, что из-за нерегулярной стоянки личного автотранспорта и искусственных заграждений пожарные машины не могли беспрепятственно подъехать к жилому зданию и противопожарному бассейну. Кроме того, установлено, что жилой дом не имеет резервного источника питания, системы аварийного освещения, здание не обеспечено первичными огнетушителями, внутренние противопожарные водопроводные краны находятся в негодном состоянии, электроснабжение не соответствует требованиям Правил по монтажу электроустановок и пожарной сигнализации.