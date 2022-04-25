МЧС провело учения по пожаротушению в жилом массиве Баку фото; видео
Государственная служба пожарного надзора и Государственная противопожарная служба Министерства по чрезвычайным ситуациям по условному сигналу тревоги провели учения по оценке условий эксплуатации пожарной техники в жилом доме, расположенном в Ясамальском районе Баку.
В пресс-службе МЧС рассказали, что в ходе учениий было установлено, что из-за нерегулярной стоянки личного автотранспорта и искусственных заграждений пожарные машины не могли беспрепятственно подъехать к жилому зданию и противопожарному бассейну. Кроме того, установлено, что жилой дом не имеет резервного источника питания, системы аварийного освещения, здание не обеспечено первичными огнетушителями, внутренние противопожарные водопроводные краны находятся в негодном состоянии, электроснабжение не соответствует требованиям Правил по монтажу электроустановок и пожарной сигнализации.
Руководству дома были даны устные и письменные инструкции. Также были проведены беседы с жильцами многоквартирного дома по обеспечению пожарной безопасности. Было отмечено, что не разрешается парковать автомобили в местах, не предназначенных для стоянки, так как это мешает работе специального оборудования во время пожара. Такие ситуации делают невозможным проведение оперативных пожарно-спасательных работ и могут привести к трагедии.
Принимая во внимание вышеизложенное, МЧС еще раз обратилось к населению с призывом обеспечить беспрепятственный доступ аварийно-спасательных и пожарных автомобилей, другой крупной спецтехники во дворы зданий во время пожара и других чрезвычайных ситуаций. Граждан просят парковать свои автомобили только в специально отведенных местах, на расстоянии друг от друга, позволяя свободно проезжать другим автомобилям.