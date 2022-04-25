Госсекретарь США: Путин не настроен на переговоры с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не верит, что президент России Владимир Путин настроен на дипломатическое взаимодействие с Киевом. Об этом он сказал, выступая в сенатском комитете по международным делам.

«До сих пор мы не видели никаких признаков того, что президент Путин серьезно настроен на конструктивные переговоры», - отметил он.

В то же время Блинкен подчеркнул, что США ускоряют поставки оружия Украине и что теперь этот процесс занимает всего 72 часа после получения запроса от Украины.