Госсекретарь США: Путин не настроен на переговоры с Украиной
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не верит, что президент России Владимир Путин настроен на дипломатическое взаимодействие с Киевом. Об этом он сказал, выступая в сенатском комитете по международным делам.
«До сих пор мы не видели никаких признаков того, что президент Путин серьезно настроен на конструктивные переговоры», - отметил он.
В то же время Блинкен подчеркнул, что США ускоряют поставки оружия Украине и что теперь этот процесс занимает всего 72 часа после получения запроса от Украины.
«Территория, захватить которую за каких-нибудь несколько недель еще два месяца назад считало себя способным российское правительство, сегодня прочно принадлежит Украине», - констатировал он.
Блинкен добавил, что увидел в Киеве признаки оживающего города.
«Люди ели на улице, сидели на скамейках, гуляли. Мы увидели собственными глазами, что украинцы выиграли битву за Киев», – утверждает руководитель американской дипломатии.