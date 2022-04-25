Стрельба в Приднестровье возле самого крупного в Европе склада боеприпасов

Утром с украинской стороны было произведено несколько выстрелов в сторону приднестровского села Колбасна, сообщило «МВД» «Приднестровской Молдавской Республики». Информация о пострадавших к данному моменту в ведомство не поступала.

Кроме того, ночью в небе над селом «было замечено несколько дронов», запущенных, по версии МВД, с территории Украины. В селе Колбасна находится один из крупнейших в Европе складов боеприпасов, сообщает ведомство.

Ранее о стрельбе сообщило в Telegram агентство «Новости Приднестровья». Однако сопредседатель комиссии по управлению миротворческой операцией на Днестре от Приднестровья Олег Беляков опроверг эти данные, сказав, что информация поступила в штаб миротворцев, была проверена и не подтвердилась.