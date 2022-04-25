В Москве заявили, что Запад пытается организовать блокаду России

Запад пытается организовать тотальную блокаду России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на Совете законодателей.

"Сегодня мы живем в новой реальности, когда Россия находится под беспрецедентным по своим масштабам давлением. По сути, речь идет о попытках организовать тотальную блокаду нашей страны, затормозить ее развитие и, называя вещи своими именами, "наказать" наш народ, нашу страну за независимую политику, за право обеспечивать собственную безопасность и суверенитет", - цитирует спикера РИА Новости.

По ее мнению, новые вызовы дают уникальные возможности для развития. И нынешняя задача - максимально их использовать. Она также подчеркнула, что ядром антикризисной системы управления экономикой в современных условиях служит План первоочередных действий. Над его реализацией работает правительственная комиссия.