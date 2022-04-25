О выступлении азербайджанских боксеров на чемпионате Европы в Армении

Состоялось заседание Совета правления Федерации бокса Азербайджана.

Основной темой обсуждения был предстоящий мужской чемпионат Европы в Ереване, который пройдет с 21 по 31 мая, и возможность участия там азербайджанских боксеров.

В итоге было принято решение не ехать в Армению. «При принятии решения были учтены майские выборы в Международной ассоциации бокса, программа подготовки наших боксеров к чемпионату мира и другие щепетильные моменты», - говорится в заявлении Федерации бокса Азербайджана.