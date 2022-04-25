В Беларуси собираются казнить за покушение на теракт

Депутаты Беларуси приняли в двух чтениях законопроект, предполагающий возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов, сообщила пресс-служба нижней палаты белорусского парламента.

"В двух чтениях принят проект закона "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь". Законопроект предлагает внесение изменений в уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за покушение на совершение актов терроризма", - говорится в сообщении в Telegram нижней палаты страны.

Отмечается, что "проект закона подготовлен в целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы государства с террористической деятельностью".