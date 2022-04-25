«Газпром» уходит из Болгарии. Азербайджан заходит

Отдел информации 13:26

Накануне российский «Газпром» направил газовой компании «Булгаргаз» официальное предупреждение о прекращении поставок газа в Болгарию. Согласно предупреждению, подача топлива будет приостановлена в связи с отказом «Булгаргаза» платить за российский газ в рублях. Поставки голубого топлива прекращаются с 27 апреля. В свою очередь, Болгария считает требование оплаты в рублях нарушением условий договора с Россией.

1 апреля Россия объявила о постепенном сворачивании сделок с недружественными странами в «ненадежных» валютах. Однако предупреждение «Газпрома» на самом деле напоминает то, что произошло несколько недель назад, когда Россию исключили из Совета ООН по правам человека. Когда подавляющее большинство членов Генассамблеи ООН проголосовали за исключение России, российский представитель встал и заявил - Россия покидает Совет. Предупреждение «Газпрома» прозвучало почти через месяц после официального заявления Болгарии об отказе от российского газа. Так, в марте правительство Болгарии объявило, что контракт на поставку газа между «Газпромом» и местной газораспределительной компанией «Булгаргаз», срок действия которого истекает 1 июля 2022 года, продлеваться не будет. Болгария откажется от российского газа и покроет свои потребности в газе за счет Азербайджана, Катара и Алжира, а также США, заявил вице-премьер и министр финансов Асен Василев. Его заявление комментирует «Коммерсант». «Есть альтернативы. Старые трубы трансбалканского потока. Там у нас есть мощность около 20 миллиардов кубометров. Она может быть использована в обоих направлениях. Нам нужно 3 миллиарда кубометров. Имеются поставки из Катара, Алжира. Это общеевропейская стратегия. Следующие первые две недели на европейском уровне будет обсуждаться создание общего газового договора для всего ЕС. Мы ожидаем, что летом этот механизм заработает», - сказал тогда вице-премьер и министр финансов Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио. По его словам, в Болгарии планируют использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в эту страну. На данный момент практически весь газ Болгария импортирует из России.