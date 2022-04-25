Генпрокуратура Армении потребовала привлечь Пашиняна за госизмену

Генпрокуратура Армении направила на рассмотрение следователя требование родственников погибших в 44-дневной второй карабахской войне армянских военных о привлечении премьера-министра Никола Пашиняна в качестве обвиняемого по ряду статей УК, в том числе госизмене, передает РИА Новости.

"Генеральная прокуратура 26 апреля получила отдельное требование о привлечении премьер-министра Никола Пашиняна в качестве обвиняемого по статьям "злоупотребление должностными полномочиями", "госизмена", "превышение должностных полномочий" в рамках объединенного уголовного дела... Ходатайство направлено осуществляющим надзор прокурором следователю на рассмотрение", - говорится в сообщении.