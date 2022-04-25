По Авдеевке дважды ударили фосфорными снарядами: украинские военные отбили попытку прорыва ФОТО; ВИДЕО
Россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) отразили попытку прорыва российских войск в этом направлении, сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
«Россияне дважды ударили фосфорными снарядами по Авдеевке! Сначала – вчера вечером в районе коксохимического завода, а сегодня утром – в центре города. В результате этих обстрелов в городе вспыхнуло несколько пожаров. Вслед за вторым обстрелом россияне нанесли по Авдеевке авиаудар – попали в многоэтажку. Известно о по меньшей мере одном раненом. Кроме того, Вооруженные силы Украины отразили попытку прорыва российских войск на этом направлении», - написал Кириленко.