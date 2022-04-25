Премьер-министр Болгарии: ждем газ из Азербайджана в сентябре
«Болгария рассчитывает в сентябре 2022 года получать азербайджанский газ по интерконнектору Греция - Болгария». Об этом заявил в ходе визита в Грецию болгарский премьер-министр Kиpилл Петков.
Он напомнил, что в конце июня интерконнектор введут в эксплуатацию и с сентября пойдет азербайджанский газ.
«Для Болгарии это будет означать более низкие цены и большую энергетическую независимость», - добавил он, отметив, что причиной роста цен на газ минувшей зимой является невозможность транспортировки азербайджанского газа через данный интерконнектор.
Напомним, что в конце марта 2022 года стало известно, что интерконнектор уже подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP), который в будущем впервые даст Болгарии доступ к газу из Азербайджана. Запуск интерконнектора планируется на июль 2022 года, что позволит Болгарии напрямую получать азербайджанский газ – 1 млрд кубометра в год c дальнейшим увеличением до проектной мощности 3 млрд кубометров в год.
Как известно, «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с их отказом платить за газ в рублях.