Премьер-министр Болгарии: ждем газ из Азербайджана в сентябре

«Болгария рассчитывает в сентябре 2022 года получать азербайджанский газ по интерконнектору Греция - Болгария». Об этом заявил в ходе визита в Грецию болгарский премьер-министр Kиpилл Петков.

Он напомнил, что в конце июня интерконнектор введут в эксплуатацию и с сентября пойдет азербайджанский газ.

«Для Болгарии это будет означать более низкие цены и большую энергетическую независимость», - добавил он, отметив, что причиной роста цен на газ минувшей зимой является невозможность транспортировки азербайджанского газа через данный интерконнектор.