«Долги придется возвращать»: Офис Зеленского о взрывах в России

Подоляк отметил, что в Белгородской, Воронежской и Курской областях «периодически» горят крупные топливные базы, которые обеспечивают топливом бронетехнику российских сил в Украине, и взрываются склады боеприпасов.

«Белгородская, Воронежская, Курская области теперь тоже начинают активно изучать такое понятие, как «демилитаризация». Разоружение… Как это объяснить? Очень просто. Если вы (русские) решили массово атаковать другую страну, массово убивать там всех подряд, массово давить танками мирных людей, а для обеспечения убийств используете склады в своих областях, то рано или поздно долги придется возвращать. При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не получится. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц — абсолютно естественный, природный процесс. Карма — штука жестокая», - заявил советник главы Офиса президента.

По его словам, причины разрушения «военной инфраструктуры» в этих областях «могут быть совершенно различными». «Вплоть до… божественного вмешательства в дела грешников, которые в Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе», — говорится в посте.