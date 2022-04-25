Посол Франции по «Восточному партнерству» посетит Азербайджан

Посол Франции по программе ЕС «Восточное партнерство» Брис Рокфей в начале следующей недели совершит визит в Азербайджан, говорится в сообщении МИД Франции.

Подчеркивается, что Франция приветствует состоявшийся недавно телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, а также решение созвать двустороннюю комиссию по пограничным вопросам и продолжить переговоры по мирному договору между двумя странами. «Франция будет и впредь оказывать полную поддержку этому процессу», - отметили в МИД.

Отмечается, что посол Франции по программе «Восточное партнерство» Брис Рокфей на следующей неделе отправится в Баку, «чтобы отслеживать эти переговоры и в продолжение своего визита в Ереван 11-14 апреля».