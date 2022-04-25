В России признали: В ближайшие полтора-два года будем жить в очень сложной ситуации

Падение экономики РФ в 2022 году, по базовому варианту прогноза Минэкономразвития, составит 8,8%, по консервативному - 12,4%, инфляция в 2022 году оценивается в базовом сценарии в 20,7%, в 2023 году - выше 6%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе заседания Совета законодателей в среду.

Кудрин отметил, что этот кризис может быть более существенный, чем кризис 2009 года (ВВП РФ в 2009 году упал на 7,8% ), больше чем кризис пандемийный (ВВП РФ в 2020 году снизился на 2,7%), сообщает "Интерфакс".

«Мы все должны сегодня почувствовать, что мы вышли на новую черту сейчас: и конец года, и следующий год, то есть почти полтора-два года мы будем жить в очень сложной ситуации. Поэтому очень важно оценить свои силы и ресурсы», - подчеркнул Кудрин.