Путин сменил куратора по «ДНР» и «ЛНР»

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока, стал куратором отношений с «ЛНР» и «ДНР» вместо Дмитрия Козака, передает РБК со ссылкой на своих источников в Кремле.

Теперь за работу с «ЛНР» и «ДНР» отвечает не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике (УВП).

В сферу работы ведомства в числе прочего входит взаимодействие с российскими регионами, которые имеют своих кураторов. В настоящее время в УВП создается новый департамент, который как раз будет отвечать за взаимодействие с сепаратистскими «государствами Донбасса».