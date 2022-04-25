Путин сменил куратора по «ДНР» и «ЛНР»
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока, стал куратором отношений с «ЛНР» и «ДНР» вместо Дмитрия Козака, передает РБК со ссылкой на своих источников в Кремле.
Теперь за работу с «ЛНР» и «ДНР» отвечает не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике (УВП).
В сферу работы ведомства в числе прочего входит взаимодействие с российскими регионами, которые имеют своих кураторов. В настоящее время в УВП создается новый департамент, который как раз будет отвечать за взаимодействие с сепаратистскими «государствами Донбасса».
Издание утверждает, что смена куратора свидетельствует как минимум об особом порядке взаимодействия с «республиками» и создании единого внутриполитического пространства, как максимум - о рассмотрении сценария возможного вхождения «республик» в состав России.
Источник РБК также поясняет, что расклад по кураторству поменялся, поскольку Козак отвечал за переговоры по реализации минских соглашений, «которые закончились известно чем».