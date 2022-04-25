Финляндия конфисковала собственность российского олигарха Тимченко

В Финляндии исполнительная служба конфисковала долю собственности подсанкционного российского олигарха Геннадия Тимченко в хельсинкской Hartwall Arena. Об этом сообщает Yle.

Тимченко имеет и финское гражданство, и с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину оказался в санкционном списке ЕС. Процедуры в отношении его собственности начали еще в марте.

Доля Тимченко в компании Arena Events Oy, которой принадлежит Hartwall Arena, составляет 22,5%, ее стоимость оценивается в 10 млн евро. Он был совладельцем арены с 2013 года вместе с Романом Ротенбергом, а также выступал большим спонсором хоккейной команды Jokerit, для которой арена является "родным" залом. Ротенберг уже попал под санкции США, но пока – не Евросоюза.