Xalq Bank принял участие в крупной международной синдицированной кредитной сделке

Xalq Bank принял участие в проекте синдицированного кредитования Ziraat Bank Турецкой Республики на сумму 1,24 млрд долларов США, который будет направлен на поддержку гендерного равенства в производстве в соответствии с экологическими, социальными и управленческими критериями (ESG).

В проекте участвовали 45 банков из 21 страны. Участие Xalq Bank в данном проекте имеет большое значение с точки зрения укрепления межбанковских отношений и обеспечения устойчивого развития сотрудничества с банками Турции.

Синдицированное кредитование — это инструмент финансирования, предлагаемый группой кредиторов для выделения средств заемщику.

Ziraat Bank - крупнейший государственный банк Турции, действующий с 1863 года, имеет 111 офисов по всему миру.

Xalq Bank, основанный в 2004 году, входит в тройку крупнейших частных банков Азербайджана по основным финансовым и рыночным показателям.