Министр экономики Армении признал: бедность в стране растет огромными темпами

«Даже при высоких темпах роста экономики за первые 2 месяца 2022 года уровень бедности в Армении растет огромными темпами». Об этом заявил министр экономики Армении Ваан Керобян, передает «Армения сегодня».

По его словам, правительству нужно прилагать сверхусилия для недопущения социального бедствия.

Он отметил, что кабмин Армении действует проактивно в этом направлении, распределяя сверхприбыль от горнорудной промышленности в сельское хозяйство, увеличивая капитальные инвестиции в регионы Армении и ассигнования в социальные сферы.