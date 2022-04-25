Марию Пономаренко посадили в тюрьму за критику российской армии

Ранее российские СМИ сообщали, что правоохранительные органы задержали в Петербурге журналистку портала RusNews Марию Пономаренко. Ей вменяют в вину статью о дискредитации российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Правозащитный проект «ОВД-Инфо» заявлял, что в основе обвинения лежит пост журналистки от 17 марта об уничтожении драмтеатра в Мариуполе. Министерство обороны РФ утверждает, что его взорвали «националисты», украинское руководство говорит о бомбардировке российской стороной.

Сегодня же стало известно, что Октябрьский районный суд Петербурга отправил в СИЗО журналистку по делу о распространении «фейков» про российскую армию по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом пишет Медиазона.

По версии обвинения, Пономаренко «в своем телеграм-канале разместила ложную информацию, что российскими воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, когда официальными источниками, в том числе и Министерством обороны, данная информация была опровергнута, о чем вышеуказанная гражданка знала».

Как пишет телеграм-канал «Бумага», во время заседания по избранию меры пресечения стало известно, что расследование дела начали «в том числе из-за поста про Мариуполь с 292 просмотрами». В нем были фразы «невозможно молчать, зная о гибели тысячи невинных людей» и «здравомыслящие люди за мир».

Следователь также сообщил, что допрашивали несовершеннолетних детей Пономаренко, и часть показаний против журналистки дала ее дочь. При этом адвокат журналистки подчеркивает: в материалах дела нет никаких данных о допросе дочери.

По словам адвоката Сергея Подольского, поводом для дела стали посты в телеграм-канале «Цензуры нет», но доказательств, что автор этих постов именно его подзащитная, нет. Сама же Пономаренко связывает дело со своей журналистской и активистской деятельностью.