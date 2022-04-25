Двое обвиняемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, 41-летний Василий Стрижаков и 32-летний Максим Дружинин, не признают вину в инкриминируемом им преступлении, передает Радио Свобода.

Сегодня, 27 апреля, Басманный суд Москвы арестовал Стрижакова и Дружинина на два месяца. Заседания по мере пресечения проходили в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала прокуратура, сославшись на материалы в деле, которые затрагивают вопросы «безопасности государства».

В ходе заседания Стрижаков настаивал на том, что ему противопоказано находиться в СИЗО, так как ранее он дважды проходил лечение в психиатрических больницах. В свою очередь, Дружинин заявил о том, что улики по уголовному делу ему подбросили.