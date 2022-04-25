Обвиняемые в покушении на Соловьева не признают свою вину "нам подбросили улики"
Двое обвиняемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, 41-летний Василий Стрижаков и 32-летний Максим Дружинин, не признают вину в инкриминируемом им преступлении, передает Радио Свобода.
Сегодня, 27 апреля, Басманный суд Москвы арестовал Стрижакова и Дружинина на два месяца. Заседания по мере пресечения проходили в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала прокуратура, сославшись на материалы в деле, которые затрагивают вопросы «безопасности государства».
В ходе заседания Стрижаков настаивал на том, что ему противопоказано находиться в СИЗО, так как ранее он дважды проходил лечение в психиатрических больницах. В свою очередь, Дружинин заявил о том, что улики по уголовному делу ему подбросили.
Всего в деле о подготовке покушения на Соловьева - шесть подозреваемых. Кроме Стрижакова и Дружинина это Владимир Степанов и Владимир Беляков, ранее отбывавшие наказание за членство в одной из запрещенных организаций, а также их соратники Bloodman (настоящее имя не сообщается) и Андрей Пронский, который, по утверждению СМИ, проходил принудительное психиатрическое лечение по приговору суда.