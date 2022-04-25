В Израиле отменили парад на День Победы 9 мая

Власти Израиля приняли решение "воздержаться от публичных мероприятий и шествий 9 мая ввиду войны России против Украины", сообщается в аккаунте посольства Украины в Израиле.

Министр репатриации и интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете сказала, что знает о "существующей щекотливой ситуации" и что на традиционной церемонии на Горе Герцля в этом году основное внимание будет уделено вкладу евреев-ветеранов в победу над нацистской Германией.

Она подчеркнула, что решение об отмене парада и характере церемонии было принято вместе с израильскими организациями ветеранов Второй мировой войны.