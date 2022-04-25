Офис президента Украины о встрече Зеленского с Путиным «в ближайшие дни»

Время и контекст встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина на данный момент не определены, сказал советник руководителя Офиса главы Украинского государства Михаил Подоляк в комментарии СМИ относительно заявлений министра обороны Турции о такой встрече в ближайшие дни.

«Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для Черноморского региона несет война, развязанная Россией, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее, время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены. С одной стороны, наблюдается определённая интенсификация боестолкновений на востоке Украины, а также продолжающиеся попытки окончательно уничтожить Мариуполь. С другой стороны продолжаются консультации на уровне рабочих подгрупп, которые готовят позиции сторон в юридическом плане. Как только конкретика появится, об этом сделаем специальное сообщение», - цитирует Подоляка Укринформ.

Ранее турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар заявил, что Турция надеется, что, возможно, в ближайшие дни президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся собраться вместе по предложению президента Реджепа Тайипа Эрдогана.