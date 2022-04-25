В результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко, сообщили в МИД России.

"В результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в России гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы", - говорится в сообщении ведомства.

Обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко состоялся в Турции, сейчас он летит в Москву, сообщила РИА Новости жена Ярошенко.

Отметим, что бывший морской пехотинец ВМФ США Тревор Рид был обвинен в применении насилия к полицейским.