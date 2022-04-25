Глава МИД Германии о возможной угрозе ядерного конфликта

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе выступления в Бундестаге ответила на вопрос о возможной эскалации военных действий в Украине и начале ядерной войны, передает РИА Новости.

"С точки того, что может произойти – я уже говорила об этом в начале выступления, мы этого не знаем. Никто… в целом мире не может стопроцентно сказать: если мы сделаем этот шаг, то на следующий день произойдет это. Поэтому мы ничего не можем полностью исключить. Мы несем ответственность за то, чтобы всегда ясно обозначать риски, но при этом не провоцировать панику", - заявила Бербок, отвечая на соответствующий вопрос депутатов.