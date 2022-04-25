В Европарламенте призвали к общеевропейскому эмбарго на российские энергоресурсы

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала к общеевропейскому эмбарго российских энергоресурсов.

"Евросоюз не поддастся шантажу. Мы не боимся Путина. Польша, Болгария и другие целевые государства найдут нашу поддержку. Европейский парламент призывает к немедленному общеевропейскому эмбарго на поставки энергоресурсов, контролируемых Кремлем.

Пришло время раз и навсегда покончить с нашей зависимостью от автократов", – написала Метсола в Twitter.