В Германии утверждают, что на Россию нельзя положиться в вопросе поставок газа

Правительство Германии считает, что на Россию нельзя положиться в вопросе импорта газа в долгосрочной перспективе в свете остановки поставок голубого топлива в Болгарию и Польшу. Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Мы приняли к сведению то, что в случае Польши и Болгарии произошла остановка поставок газа. Это еще больше показывает, что на Россию как на поставщика энергоносителей нельзя положиться в долгосрочной перспективе", - сказал он.

По его словам, в связи с этим Германии необходимо двигаться в направлении снижения зависимости от России в вопросе поставок. "В настоящий момент мы ясно заявляем, что газоснабжение Германии обеспечено. Мы исходим из того, что будут соблюдаться, с одной стороны, санкции, с другой, что оплата будет возможной в евро. Посмотрим, будет ли обеспечиваться то, что было согласовано", - добавил Хебештрайт.