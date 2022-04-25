В Казахстане возмущены угрозами и оскорблениями мужа Симоньян видео
Российский журналист и телеведущий, супруг небызвестной Маргариты Симоньян - Тигран Кеосаян может стать персоной нон грата в Казахстане.
Возмущение и недовольство вызвало заявление Кеосаяна относительно Казахстана - в одной из своих телепрограмм он выступил в адрес страны с оскорбительными выпадами.
Заявив о «неблагодарности» казахов, Кеосаян обрушился на них со словами: «Ребята, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Эмигрирует на Марс, или вы думаете, вы эмигрируете? Я говорю свое личное мнение гражданина Российской Федерации Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. На Украину гляньте внимательно, подумайте серьезно. Ну и думаю, что нашим ответственным лицам тоже надо переоценить и пересмотреть уровень взаимоотношений. Потому что, дорогие мои, если вы считаете, что можно и дальше быть такими хитро***ыми и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь. Мир изменился, все изменилось. А поезд уходит. Вы еще можете заскочить в последний вагон. Но вот так провилять у вас не получится...»
Не успокоившись, супруг Симоньян призвал всех остальных, особенно «братские страны», «определяться и занимать сторону»: «А нам внимательно посмотреть – кто с нами, а кто нет. И неопределившихся, подающих однозначно недружественные это раз или неоднозначные сигналы, ну что же делать, относить к нашим врагам... Хватит... наигрались в безвозмездную помощь – спасать вашу власть в Казахстане, бардак ваш прекращать. А вы парад отменяете? Серьезно?»
Многие пользователи в Казахстане восприняли слова Кеосаяна как прямую угрозу, а также указали на оскорбления со стороны ведущего, пишут казахские СМИ. В Министерстве иностранных дел Казахстана уже отреагировали на высказывание Кеосаяна о Казахстане.
«Обращает на себя внимание оскорбительное и необъективное по сути выступление российского журналиста Тиграна Кеосаяна. Возможно, его заявление отражает взгляды определенной части российской общественности и политического истеблишмента, но никак не соответствует духу и содержанию сотрудничества между нашими странами и имеющимся договоренностям на уровне глав государств», - заявил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
В казахстанском внешнеполитическом ведомстве считают, что подобные выпады «отравляют атмосферу добрососедских взаимоотношений и играют на руку противникам стратегического партнерства». «Полагаю, он будет включен в список лиц, нежелательных для въезда в Казахстан», - отметил пресс-секретарь министерства.
В разговоре с «Газетой.Ru» Кеосаян заявил, что ничего не слышал о намерениях Казахстана: «Ну флаг им в руки. Я никак не могу повлиять на министерство иностранных дел Казахстана».