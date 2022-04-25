Немецкие компании продолжают платить за российский газ в евро, это важный пункт контрактов, заявил на брифинге представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Зеверин.

"Мы приняли решение о том, что немецкие импортеры будут переводить евро на счет в "Газпромбанке", и потом "Газпромбанк" несет ответственность за их обмен в рубли. То есть мы, наши компании платят в евро. Для нас это важный пункт, в нем мы видим соблюдение обязательств по контрактам", - цитирует Зеверина ТАСС.