Зеленского пригласили на саммит G20
Глава G20 и президент Индонезии Джоко Видодо пригласил главу Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите «Большой двадцатки». Об этом Зеленский заявил в Twitter.
«Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальную целостность Украины, в частности за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20».
Отметим, Видодо является нынешним главой G20. Россия - одна из стран «Большой двадцатки».