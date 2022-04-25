В Северодонецке россияне обстреляли больницу: погибла женщина видео
Российские войска обстреляли Северодонецкую больницу. В результате одна женщина погибла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной государственной администрации Сергея Гайдая.
Он отметил, что в области осталось только две больницы, которые функционируют - в Северодонецке и Лисичанске, однако сегодня россияне умышленно открыли огонь по медицинскому учреждению областного центра. "Русские знали, что больница не пуста, там были пациенты в разных состояниях вместе с врачами, но и это их не остановило. Фактически они хотели добить раненых и убить тех, кто помогает местным выживать - врачей", - написал Гайдай в Telegram.
В результате обстрелов сильно пострадало здание больницы ,одна женщина погибла.