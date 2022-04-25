В Кремле пригрозили, что могут отключить газ не только Болгарии и Польше

Россия может прекратить поставки газа не только в Польшу и Болгарию, но и в другие страны, если оплата будет осуществляться не в рублях, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По мере того, как будет подходить срок оплаты [за газ], если какие-то потребители откажутся от оплаты по новой системе, то указ президента [России Владимира Путина], конечно, будет выполняться», – передает его слова ТАСС.

При этом Песков заявил, что не может назвать, сколько стран согласились уже перейти на новую схему оплаты за газ. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что оплата Польшей и Болгарией по газовым контрактам в надлежащей форме будет основанием для продолжения поставок.

Кроме того, в Кремле отвергли обвинения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в шантаже из-за перехода на расчеты за газ в рублях. «Это не шантаж, Россия была и остается надежным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остается привержена своим обязательствам по контрактам», – цитирует Пескова РИА Новости.