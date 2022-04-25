Байден после обмена Рида заговорил о возвращении Уилана

Президент США Джо Байден после совершения обмена американского студента Тревора Рида, осужденного в России, на российского летчика Константина Ярошенко, заявил, что власти США продолжат добиваться возвращения в страну осужденного в России Пола Уилана и других американцев.

"Переговоры по возвращению в США Тревора Рида потребовали сложных решений, которые дались нелегко", — цитирует американского лидера "Московский Комсомолец".

Вместе с тем адвокат Владимир Жеребенков, который представляет Пола Уилана, отметил, что с ним на связь никто не выходил и никаких переговоров об обмене сейчас не ведется.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат Уилана утверждал, что на флешке были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений, однако источники газеты «Коммерсантъ» рассказали, что на ней, предположительно, нашли список личного состава одного из подразделений ФСБ. Уилану предъявили обвинение в шпионаже в пользу США.