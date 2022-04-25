Греция поможет Болгарии с газом

После решения России прекратить поставки природного газа в Греции решили помочь Болгарии. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телефонном разговоре со своим болгарским коллегой Кириллом Петковым, сообщает bourgas.ru.

Мицотакис также подтвердил совместные действия по диверсификации поставок с использованием сжиженного природного газа.

Премьер-министр Греции созвал сегодня экстренное совещание с представителями энергетического сектора, чтобы обсудить последствия решения «Газпрома» по энергетической безопасности Греции.

Сегодня Болгария покрывает более 30% годового потребления природного газа за счет российских поставок.