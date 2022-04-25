Санду признала, что у Молдовы нет боеспособной армии

Президент Молдовы Майя Санду признала, что сейчас страна фактически не имеет боеспособной армии, и эту ситуацию нужно менять. Как сообщает Newsmaker, об этом она сказала в выступлении к 30-летию создания Генштаба Национальной армии и Дня государственного флага.

"За 30 лет армия Молдовы осталась без снаряжения, без военной техники и боеспособных средств. Сейчас мы осознаем последствия", - заявила Майя Санду во время церемонии.

Президент признала, что Молдова "не имеет эффективного щита от угрозы, потому что не развила надлежащий военный потенциал, не создала критически важные элементы инфраструктуры и не воспитала социальную устойчивость".