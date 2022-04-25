Переговоры Али Асадова и министра обороны Латвии
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов в среду принял вице-премьера, министра обороны Латвии Артиса Пабрикса.
«Асадов и Пабрикс выразили удовлетворение развитием азербайджано-латвийских отношений в различных направлениях», - говорится в сообщении на сайте Кабмина.
Были также обсуждены перспективы расширения сотрудничества между Азербайджаном и Латвией в политической, военной, торгово-экономической, инвестиционной, туристической и многих других сферах.