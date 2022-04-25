«Саакашвили вернулся в Грузию для подготовки второго фронта против России»

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию для подготовки открытия второго фронта против России в случае военных действий в Украине. Об этом в среду сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Было намерение открытия второго фронта. Существовала конкретная информация о том, что война в Украине должна была начаться в ноябре или декабре прошлого года. Именно для этого приехал Саакашвили, чтобы отсюда было подготовлено все для открытия второго фронта. К сожалению, это подтвердили нам и наши украинские друзья», - сказал Гарибашвили в беседе с грузинскими журналистами.

Гарибашвили также сказал, что никакого второго фронта не будет и Грузию никто в противостояние не втянет.