Российские военные в Буче целенаправленно убивали людей по составленным спискам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Бучи Анатолия Федорука в интервью канадскому телеканалу CBC.

"Я видел эти списки. Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, на какой адрес и что это за человек", - сказал Федорук.

По его словам, в списке была и его фамилия, а также депутатов Бучанского городского совета. "Поскольку мы в пригороде столицы, то здесь большое количество чиновников проживало, политиков. Слава Богу удалось, из тех возможностей, которые были, выехать из Бучи, то они (российские военные - ред.) довольствовались теми, кто остался", - добавил он.