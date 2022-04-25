Если кто-то захочет вмешаться в ситуацию в Украине со стороны и будет создавать угрозу стратегического характера, то «удар будет молниеносным», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом законодателей Федерального собрания. По его словам, все решения по такому удару «уже приняты».

«Если кто-то вознамерится извне вмешиваться в происходящее на Украине, будет создавать угрозу России, наш ответ будет молниеносным и быстрым», - заявил Путин.

«Для ответных ударов в случае вмешательства в ситуацию на Украине со стороны у нас есть все инструменты, такие, какими сейчас не может похвастаться никто. Мы будем их использовать, если потребуется. Все решения на этот счет приняты», - отметил президент РФ.