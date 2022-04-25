Путин еще раз повторил, что не отступит

Все задачи «специальной военной операции» России в Украине будут безусловно выполнены, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с членами Совета законодателей.

"Все задачи «специальной военной операции», проводимой нами в Донбассе и в Украине, начатой 24 февраля, будут безусловно выполнены, чтобы на историческую перспективу гарантировать мир и безопасность жителям «Донецкой и Луганской народных республик», «российского» Крыма и всей нашей страны», - сказал глава государства.